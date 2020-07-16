У Дороги жизни появится трасса-дублер

В пресс-службе транспортного блока областного правительства подтвердили выделение Администрацией ЛО 24 миллионов рублей на разработку предпроекта строительства дороги для обхода Всеволожска.

Речь идет о транспортной магистрали, получившей неофициальное название «дублер Дороги жизни». По плану она начнется в районе разлива Охты на границе с мегаполисом, в непосредственной близости от Васнецовского проспекта и жилого комплекса «Цветной город». Далее магистраль пройдет по землям Всеволожского района параллельно реке Лубье (или пересечет ее), обогнет город Всеволожск и поселок Романовка и примкнет к шоссе регионального значения Санкт-Петербург – Морье, являющимся участком Дороги жизни, к северу от деревни Проба. Общая протяженность новой обходной четырехполосной трассы более 20 километров. Установка светофоров, а также левые повороты на трассе не планируются.

Уже подведены итоги тендера, который выиграло АО «Авто-Дорсервис». Теперь подрядчику предстоит до апреля следующего года сделать прогноз транспортных потоков, разработать проект планировки и проект межевания. А также определить основные параметры автомагистрали, сроки и затраты на получение разрешительной документации, проектирование и строительство.

Подготовила Светлана Завадская