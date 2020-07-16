Услуги ЖКХ от разных поставщиков соберут в одной квитанции

Жителей Всеволожского района, являющихся клиентами ГУП ТЭК, ожидает переход на упрощенную форму оплаты услуг ЖКХ. С августа им будет приходить один платежный документ от Единого информационно-расчетного центра Ленинградской области (АО «ЕИРЦ ЛО»). Таким образом, все счета за потребляемые услуги от различных поставщиков будут внесены в одну квитанцию.

Кроме того, после регистрации на сайте ЕИРЦ, жители получат доступ к виртуальному кабинету, где смогут не только оплачивать «коммуналку» не выходя из дома и с минимальной комиссией О,7%, но и осуществлять контроль за начислениями по всем услугам, отслеживать все формулы расчетов и тарифов, дистанционно передавать показания приборов учета. В личном кабинете плательщики также смогут подписаться на доставку квитанций в электронном виде.

Для тех, кто пока «не дружит» с компьютером и Интернетом, остается возможность передавать показания счетчиков по круглосуточно работающему телефону 8(812) 630-19-88 – делать это необходимо ежемесячно до 25 числа включительно.

Вопросы, связанные с переходом на новый способ оплаты услуг ЖКХ, можно решить, обратившись к сотрудникам, ведущим прием на многоканальном телефоне 630-20-10, или описав проблему на сайте ЕИРЦ ЛО.

Подготовила Светлана Завадская