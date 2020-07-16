Поисковое расследование в Ненимяках продолжается

Заканчиваются работы на воинском захоронении, которое находится в лесу, в полутора километрах от деревни Ненимяки. Раскопки производит поисковый отряд из Санкт-Петербурга «Группа Безымянная». Ребята приезжают в Ненимяки в свободное от работы время 1–2 раза в месяц.

В 2016 году один из поисковиков, проезжая на машине по трассе Васкелово – Гарболово, обратил внимание на кирпичную дорожку, идущую от трассы в лес. Такие дорожки раньше делали на воинских мемориалах. Углубившись в лес на 40 метров, поисковик увидел пять заросших травой могилок. Однако вокруг могилок еще четко просматривались холмики, что указывало, что здесь могут быть и другие захоронения. Поисковик понял, что это место нужно обследовать. Администрация МО «Куйвозовское СП» ответила на запрос поисковиков, что, действительно, когда-то там было воинское захоронение, но согласно документам в середине XX века оно было перенесено на общий мемориал в поселок Грузино. Это обстоятельство вызвало у поисковиков сомнение.

И вот начиная с 2016 года поисковики проводят свое обследование. За четыре прошедших года наша газета уже неоднократно писала об этом. Каждый холмик под деревьями поисковики прощупывают приборами, затем, уточнив, что есть останки, раскапывают, фотографируют. А потом могилу опять закапывают, чтобы все захороненные оставались на своих местах. Эту точку заносят на карту (схему кладбища). Сейчас отряд «Группа Безымянная» объявил, что полное обследование кладбища близится к завершению. Осенью будут готовы схема и паспорт захоронения. После этого администрация МО «Куйвозовское СП» согласна устроить здесь мемориальную зону.

Что выяснили поисковики? Возле поселка Ненимяки находится кладбище 142-й стрелковой дивизии. Могилы лежат не ровными рядами, а вразброс, то есть погибших подзахоранивали сюда год от года. Ближе к кирпичной дорожке, которая ведет от автомобильной трассы к кладбищу, находятся могилы 1943 года. А подальше есть и 1942, и 1941 год. В целом кладбище занимает территорию 120 на 40 метров.

Большинство из захороненных убито в бою. Но есть и те, кто умер от ран в госпитале, а потом их забрали товарищи, чтобы положить на дивизионном кладбище – чтобы потомки приходили сюда поклониться воинам всей дивизии. К сожалению, точного списка в архиве Министерства обороны найти не удалось. Установлены только отдельные имена.

В частности, старший лейтенант С.И. Бантиков, погибший 13 декабря 1943 года, действительно лежит под пирамидкой, на которой написано его имя. И ни на какой другой мемориал его не перенесли. Поисковики также за свой счет поставили латунную табличку, обозначающую место, где они нашли артиллериста Генриха Иосифовича Хайкина.

И еще – на кладбище возле Ненимяк нашел свой последний приют какой-то очень важный человек. Это или Герой Советского Союза, или представитель высшего командного состава. Имя пока установить не удалось. Но поисковики пришли к такому выводу, потому что могила у него «особенная». Если все остальные красноармейцы завернуты в плащ-палатки и лежат рядом по 3–5 человек, то у этого человека – могила отдельная, лакированный гроб с резьбой по дереву, сделанный высококвалифицированными плотниками. И уложили этого героя в землю поглубже. Остается предположить, что такую честь ему оказали за особые заслуги. А вот кто этот человек – еще предстоит выяснить.

Помимо этого, поисковики прояснили, что перезахоронение на общий мемориал в Грузино все-таки происходило. Примерно одна пятая часть могил оказались пустыми. Но так как в середине XX века не было ни специальной аппаратуры, ни навыков поисковой работы, да и схемы кладбища тоже не было, то перезахоронили не всех, но неравнодушные люди это исправят: в скором времени во Всеволожском районе появится еще один военный мемориал, причем на своем историческом месте.

Людмила Однобокова