О коренных народах 47-го региона рассказали на онлайн-встрече в Ленинградской областной универсальной научной библиотеке

Отдел краеведения Ленинградской областной научной библиотеки сегодня, 16 июля, открыл цикл творческих краеведческих виртуальных встреч о народах, населяющих 47-й регион. В дискуссии примут участие историки, общественные деятели, краеведы. Первым гостем стал директор Центра коренных народов Ленинградской области Андрей Туров.

– Недавно мы презентовали книгу этнографа Ольги Коньковой о народностях, которые проживают в Ленинградской области с незапамятных времен, – отметил Андрей Туров. – Это позволит сохранить культуру малочисленных народов и не позволит им кануть в Лету. Так сложилось, что назрела необходимость популяризировать историю тех коренных жителей Ленинградской области, которых осталось очень мало. Например, води осталось только несколько десятков человек, ижор – несколько сотен. Сегодня из коренных народов у нас проживают русские, вепсы, водь, ижоры, ингерманландские финны, тихвинские карелы. Отчет их существования ведется с незапамятных времен.

По словам Андрея Турова, музеи и центры культуры малочисленных коренных народов есть во многих уголках Ленинградской области.

– В деревне Лисино можно познакомиться с особенностями ижорской культуры, принять участие в мастер-классах по изготовлению керамических изделий, вязанию варежек, – отмечает директор Центра. – Кроме того, наша работа направлена на сохранение языковой компоненты. Нам очень помогает комитет по местному самоуправлению, межконфессиональным и межнациональным отношениям Ленинградской области. Важный проект, который мы совместно реализуем, касается популяризации народных игр. Полноценными героями таких мероприятий становятся куклы, изготовленные своими руками. Так мы проводим театрализованные представления. На таких мероприятиях некоторые вспоминают, а кто-то впервые знакомится со своими истоками.

Как отмечает Туров, зачастую в повседневной жизни мы не обращаем внимания, кем являются наши предки.

– Живя в одной стране и разговаривая по-русски, порой некоторые нивелируют национальное происхождение, хотя у многих могут быть предки татары, выходцы из Средней Азии, – считает этнограф. – Такие мероприятия позволяют вернуться к истокам.

Ирэн Овсепян

На снимке из архива – участница марийского праздника цветов «Пеледыш пайрем», проходившего в Приютино