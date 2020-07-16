К борьбе с незаконной торговлей подключится миграционная служба

Нестационарные торговые объекты (НТО) стали бичом наших больших молодых городов – Кудрово и Мурино. Проблемам, связанным с размещением и деятельностью незаконных НТО, было посвящено межведомственное совещание в администрации Ленобласти, прошедшее 14 июля под руководством председателя по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светланы Нерушай.

В совещании также приняли участие главы администраций Заневского и Муринского городских поселений, сотрудники Росреестра, прокуратуры и полиции.

Было отмечено, что деятельность нелегальных торговцев неоднократно пресекалась в ходе совместных рейдов, регулярно предпринимаемых администрациями, полицией и надзорными органами, однако после демонтажа незаконные ларьки, лотки и товарные развалы вновь появляются на своих излюбленных и уже привычных местах.

Участники совещания также указали на недостаточно эффективную работу полиции по выявлению и пресечению деятельности объектов незаконной торговли. Более того, представитель МВД по Всеволожскому району Игорь Недостоев пояснил, что «кто-то кое-где у нас порой», а именно недобросовестные сотрудники полиции могут сами «работать» с нелегальными торговцами.

В ходе совещания было решено подключить к проведению регулярных рейдов миграционную службу, так как значительная часть владельцев НТО являются гражданами сопредельных государств. Местным администрациям было рекомендовано продолжить систематическое патрулирование территорий на предмет пресечения незаконной торговой деятельности, а также направлять требования о проведении проверок в надзорные и контролирующие органы – в Роспотребнадзор, пожарный надзор, Росреестр и МВД.

Также на совещании обсудили проблему владельцев земельных участков, предоставивших площади для несанкционированной торговли. Сотрудники администрации Заневского городского поселения уже представили в Росреестр перечень таких участков с указанием собственников.

По словам Светланы Нерушай, для разрешения сложившейся ситуации необходима помощь федеральных структур – в их полномочия входит проверка каждого собственника и земельный контроль. Также она обратилась к прокуратуре с просьбой усилить контроль и пресечь бездействие ответственных структур.

Представитель прокуратуры Раймонд Дейнес отметил необходимость усиления совместной работы администраций и полиции по выявлению и пресечению деятельности НТО. Для этого нужно составить четкие графики проведения рейдов. До конца недели должно состояться совещание по урегулированию этого вопроса.

Подготовила Светлана Завадская

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения