В Ленинградской области научат вести бизнес из дома

Участники онлайн-марафона «Бизнес на дому» освоят навыки ведения своего дела, не выходя из комнаты. Инициатором оригинального проекта стал Фонд поддержки предпринимательства Ленинградской области.

– Участники получат уникальный шанс открыть бизнес без инвестиций, – говорит консультант Катерина. – За время занятий состоятся интересные консультации с действующими гуру предпринимательской деятельности. Заниматься бизнесом в плохо знакомой среде глупо. Необходимо тщательно изучить нишу, рассчитать время и деньги до получения первой прибыли и продумать рекламные ходы. Объем работы и непонимание, с чего начать, многих демотивируют. Но благодаря практическим заданиям и полезным чек-листам, проверке заданий и консультациям на нашей онлайн-площадке, участникам удастся побороть такие синдромы, как «руки не дошли» и «в понедельник начну». Не зря целая лекция посвящена тому, как бороться с барьерами и преодолевать страхи.

В Фонде поддержки предпринимательства отмечают, что за две с половиной недели обучения под руководством ведущих экспертов участники получат мотивационный толчок, который приблизит их к исполнению своей мечты.

– Я решила открыть парикмахерскую, – говорит Людмила из Всеволожска. –Посоветовалась с консультантом. Она считает, что я сделала хороший выбор – сегодня эта сфера бурно развивается, а значит, и заработать можно хорошо. Главное определиться с профилем заведения и перечнем услуг. Будет ли это просто цирюльня или центр красоты – решать мне. Из интересных практических советов консультант предложила пройтись под видом клиента по ближайшим салонам. Оценить их сервис и подумать, что я могла бы предложить людям, чего они не получают в этих салонах.

Ирэн Овсепян