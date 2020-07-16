Во Всеволожском районе новые послабления в ограничениях

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об изменениях в перечень ограничительных мер. Послабления в режим вступают в силу сегодня, 16 июля.

Так, с сегодняшнего дня посетители фитнес-клубов, кафе, бассейнов и бань могут не носить маски. Отмена обязательного масочного режима касается и молодоженов – теперь зарегистрировать свои отношения можно без средств индивидуальной защиты. Также послабление касается и салонов красоты, теперь клиенты могут снимать маску, если ее наличие мешает оказанию услуги.

Снято ограничение и по заполняемости посадочных мест во всех предприятиях общепита. Правда, во Всеволожском районе, все еще входящем в «красную» зону, по-прежнему разрешена работа только летних кафе и террас.

Также увеличилась численность групп в детских садах – теперь вместе могут собирать до 17 малышей. Разрешены массовые мероприятия на открытом воздухе численностью не более 80 человек с обязательным ношением масок. В помещениях численность не должна превышать 75 человек, с условием, что на каждого посетителя будет приходиться не менее 4 кв. метров.

Хорошая новость для работников культуры – наконец-то разрешена деятельность ДК и театров, также с сегодняшнего дня можно организовывать концерты. Правда, работает ограничение на заполняемость зала, она не должна превышать 50%.

Центры занятости и МФЦ снова оказывают весь перечень услуг. Однако работают по предварительной записи.