Тохколодское озеро: стройки не будет

Во вторник, 14 июля, глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский в ходе рабочей поездки в Юкковское сельское поселение осмотрел территорию, прилегающую к Тохколодскому озеру, вокруг которой не стихают ожесточенные споры и множатся слухи.

Так, говорят, что скоро в окрестностях озера начнется вырубка леса, освободившиеся земли застроят коттеджами, уникальному уголку природы наносится большой урон, и все это безобразие опутано коррупционной сетью. Активисты даже создали петицию на сайте «Change.org» и адресовали ее лично президенту.

«Ноги» у этой истории растут из 2008 года, когда некая фирма «Апрель», действительно, оформила аренду участка, прилегающего к Тохколодскому озеру, под рекреационные цели сроком на 49 лет. Однако в декабре прошлого года фирма в одностороннем порядке расторгла договор аренды, тем самым утратив все права производить какие-либо работы на этих землях. Так что в настоящее время участок находится в собственности Российской Федерации, что подтверждается выпиской из Росреестра.

Сейчас власти ведут планомерную работу, в том числе и по изменению статуса ранее арендованного участка. Так, губернатором Ленинградской области направлено письмо в адрес главы районной администрации, в котором рекомендовано изменить назначение земельных участков, ранее арендованных фирмой «Апрель», путем внесения изменений в генеральный план Юкковского поселения и отнесением их к функциональной зоне рекреационного назначения.

«Изменения в генплан Юкковского поселения должны быть внесены до конца 2020 года, — пояснил Андрей Низовский. — Решение принято, и уже сейчас районной администрацией заключен договор на выполнение работ по первому этапу проекта изменений в генеральный план. Больше удивляет, что с этим предложением на главу района не вышли местные депутаты Юкков».

Так что все, кто переживал за судьбу озера, могут быть спокойны – стройки не будет.

Светлана Завадская

Фото со страницы Андрея Низовского в соцсети «ВКонтакте»