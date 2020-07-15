Предприниматель из Всеволожского района предложил ввести нулевую аренду на автолавки

Производитель хлебобулочных изделий Алексей Палади сегодня, 15 июля, на заседании областного правительства по улучшению инвестиционного климата предложил обнулить аренду на автолавки.

– Несмотря на резкое снижение объема продаж, нам удалось сохранить 90% персонала, – отметил Алексей Палади. – Хлебобулочные изделия, которые производит предприятие, реализуются только в кафе и ресторанах, так как контрактов с сетевыми магазинами у нас нет. Поэтому мы нуждаемся в поддержке. Есть предложение также субсидировать покупку автолавок.

– Сегодня в Ленинградской области проводятся ярмарки выходного дня, на которых производители могут реализовать свою продукцию, – проинформировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Предложенная вами мера – неплохая форма поддержки. Можно ввести такой метод на полгода с возможностью дальнейшей пролонгации. Думаю, профильные комитеты окажут посильную помощь.

Ирэн Овсепян