Празднование Дня Ленинградской области во Всеволожске перенесут на 2021 год

Как сообщает пресс-служба областного правительства, губернатор принял решение перенести торжественные мероприятия во Всеволожске на следующий год.

Несмотря на активную подготовку к празднику, вопрос о его возможном переносе в связи с эпидемиологической ситуацией оставался открытым.

– Мы только что пережили сложный период ограничений, связанных с эпидемией коронавируса. Болезнь отступила, но не ушла. Проводить в этих условиях масштабный праздник, собирать в одном месте делегации районов, приглашать гостей было бы лицемерием и беспечностью. Здоровье важнее календарных дат, – заявил глава региона.

Губернатор отметил, что в ближайшее время он посетит каждый район области, в ходе визита будут вручены областные и государственные награды ко Дню Ленинградской области, вместе с жителями и активом пройдет обсуждение и оценка изменений и существующих трудностей в районах.

– Сам праздник нельзя отменить. В день рождения Ленинградской области мы будем подводить итоги минувшего года, да и 93-х лет, гордиться нашими земляками, добившимися побед и успехов, радоваться изменениям к лучшему, которые происходят на нашей малой родине, – прокомментировал Александр Дрозденко.

Также решение о переносе праздника основано на необходимости экономии бюджетных средств на торжество, сэкономленные деньги будут направлены на социальные проекты и благоустройство.

На фото Антона Ляпина – празднование Дня Ленинградской области в Сертолово, 2019 год