Правительство Ленинградской области разработало план восстановления экономики

В правительстве Ленинградской области готовы последовательно работать, чтобы не допустить снижения индекса промышленного производства. Об этом сегодня, 15 июля, на заседании инвестиционного совета рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

– До осени нынешнего года должен быть разработан и предложен на утверждение поэтапный проект восстановления экономики, – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов. – Эта программа будет синхронизирована с приоритетными нацпроектами. У нас достаточно времени для того, чтобы правительство не пожарным методом тушило проблемы, а наоборот, тщательно изучило и обсудило все нюансы для решения проблем. Ситуация сейчас, безусловно, сложная. Призываем бизнес-сообщество к диалогу, чтобы адаптировать меры поддержки к нынешним реалиям.

По словам Дмитрия Ялова, предполагается поддержать инвесторов рублем.

– Предложена беспрецедентная мера выделить 1,16 миллиарда рублей прямых субсидий на развитие бизнеса, – отметил Дмитрий Анатольевич. – Кроме того, необходимо определить критерии защиты капиталовложений, а также поддержать создание особых экономических зон. Отмечу, что падение индекса промышленного производства связано в том числе со спорным решением закрытия шинного завода «Нокиан-Тайерс» во Всеволожске. Только после вмешательства губернатора удалось стабилизировать ситуацию.

– Среди нерешенных инвестиционных проектов – сложности с землей на территории поселка имени Свердлова, – отметил первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Антон Финогенов. – Речь идет о производстве автокомпонентов мощностью около 250 тыс. машинокомплектов в год. Ситуация изменилась после прихода к руководству новой команды администрации в поселке. В ближайшее время планируется провести общественные слушания, на которых, надеюсь, будет окончательно решен вопрос реконструкции предприятия в промышленной зоне.

– Необходимо работать, чтобы не допустить падения показателей промышленного роста, – сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Шансы на восстановление есть. Несмотря на падение некоторых показателей, есть отрасли, которые продемонстрировали рост. Нам удалось сохранить положительный торговый оборот. В планах сохранить без падений уровень доходов населения с уровнем сопоставимых цен. Задача выполнимая.

Ирэн Овсепян