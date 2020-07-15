В Мурино построят современный деловой центр

Презентацию нового делового центра в Мурино представили сегодня, 15 июля, на заседании совета по улучшению инвестиционного климата Ленинградской области. Объект с офисами, ресторанами, магазинами и спортивными центрами построят в северной части Привокзальной площади. Срок сдачи ТРК намечен на конец 2022 – начало 2023 года.

– Инвестиционный проект призвать решить проблемы маятниковой миграции и будет направлен на развитие города Мурино, – отметил генеральный директор проекта Алексей Земсков. – Особое внимание мы уделили виду делового центра, который украсит прилежащую к метро территорию. Общая площадь ТРК – 22 тысячи квадратных метров. Для исключения противоречий было проведено обсуждение в Комитете по градостроительству и архитектуре Ленинградской области. Благодаря ТРК будет открыто 2,5 тысячи рабочих мест, а консолидированный бюджет области получит 300 миллионов налоговых поступлений.

– Хороший проект, – одобрил губернатор Ленинградской области Александр Дозденко. – Это первая ласточка, которую подхватят и другие инвесторы. Здорово, когда в Мурино, помимо строительства жилья и социальных объектов, возводятся деловые центры. Что касается поддержки для привлечения якорных арендаторов, то мы постараемся в этом помочь.

Ирэн Овсепян