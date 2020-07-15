В Агалатово после реконструкции откроется парк Авиаторов

Современная и комфортная зона отдыха появится в Агалатово – здесь откроется парк Авиаторов. Концепция развития парка включает строительство благоустроенных пеших троп и дорожек, где можно кататься на велосипедах, роликах, самокатах и скейтах.

Комплексное благоустройство велось в рамках программы «Комфортная городская среда». В результате обсуждения проект был частично изменен с учетом мнения жителей. К примеру, было пересмотрено решение использовать плитку, ее заменили на асфальтовое покрытие.

Отметим, что в рамках проекта «Комфортная городская среда» в этом году на средства из бюджета Ленинградской области восстановят 69 объектов. Это – центральная площадь и спортивный парк в Тосно, сквер в Тихвине, район памятника 300 лет в Лодейном Поле, парк «Невский» в Дубровке, парк Авиаторов в Агалатово, пешеходная зона в Сосновом Бору и другие территории.