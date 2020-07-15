Взятые пробы грунта на месте бывшей свалки в Колтушах не выявили опасных веществ

Безопасную промышленную зону могут построить на месте печально известной и теперь уже бывшей незаконной свалки на Колхозной улице в Колтушах. В соответствии с распоряжением зампреда правительства Ленобласти Михаила Ильина, муниципальные власти Всеволожского района в ближайшее время проведут встречу с жителями, где обсудят будущую застройку участков промзоны в деревне Старая.

Напомним, что в связи с деятельностью нелегального мусорного полигона в марте нынешнего года решением губернатора ЛО в Колтушском сельском поселении был введен режим ЧС. Первый этап работ по ликвидации свалки с опасными отходами был проведен в апреле. В июне участок начали освобождать от оставшихся свалочных масс.

В ходе завершающих работ по ликвидации незаконной свалки на Колхозной улице специалистами Роспотребнадзора и Госэконадзора были взяты контрольные пробы грунта. Лабораторные исследования подтвердили отсутствие в них опасной концентрации вредных веществ. Ранее, как пояснили в комитете государственного экологического надзора Ленинградской области, во взятых с участка пробах фиксировались вещества первого класса опасности. В настоящее время на месте бывшего мусорного полигона размещены безопасные грунты, не наносящие вреда окружающей среде.

Наконец-то местные жители в прямом смысле могут вздохнуть свободно – зловонные дымы и миазмы, много лет буквально отравлявшие им жизнь, остались в прошлом.

Территорию бывшей несанкционированной свалки на днях повторно посетила рабочая группа комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций правительства Ленобласти. Условия снятия режима ЧС в Колтушском поселении будут оговорены до конца недели.

Светлана Завадская