Маршрут № 530 станет социальным. С 16 июля смежный межрегиональный маршрут № 530 г. Всеволожск, мкр. Котово Поле – г. Санкт-Петербург, Финляндский вокзал начинает работу по регулируемому тарифу. Таким образом с четверга на маршруте предоставляется право льготного проезда по единым социальным проездным билетам (ЕСПБ) всем льготным категориям пассажиров, имеющим такое право.

Сектор организации транспортного обслуживания населения администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области