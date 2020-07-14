Километровые очереди не отпугнули покупателей ИКЕИ

Вчера возобновили свою работу магазины ИКЕА в Кудрово и на Парнасе – оба торговых центра находятся во Всеволожском районе. Однако большая часть покупателей – петербуржцы. Во время постизоляции налицо настоящий потребительский бум.

Некоторые карантинные ограничения продолжают действовать до сих пор – в торговый зал впускают не более 50 человек, все – и продавцы, и покупатели, – должны быть в средствах индивидуальной защиты. Социальная дистанция для непродовольственных торговых площадей – один человек на четыре квадратных метра.

Уже через час после открытия у входа в магазины образовалась внушительная очередь – люди соскучились по шопингу. У некоторых фирменных отделов очереди были в десятки метров. При этом, чтобы попасть в сам магазин, люди стояли в очереди на парковке, которая, по словам очевидцев, тянулась на километры.

В период строгой изоляции нам всем не хватало впечатлений, которые теперь можно отчасти восполнить посредством реальных походов по магазинам». Эксперты склонны считать, что очереди у входа к крупным торговым предприятиям могут сохраниться до полного снятия ограничений.

Светлана Завадская