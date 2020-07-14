В Дубровке появился «Кремль»

Новая детская площадка с внушительным названием «Кремль» готова к встрече с маленькими жителями Дубровки. Оригинальная конструкция появилась на месте бывшей хоккейной коробки.

Объект для детей отличается ярким и необычным оформлением и современным подходом к безопасности – площадка оснащена резиновым покрытием, а за порядком следят камеры видеонаблюдения. Также продуманы места и для комфортного пребывания родителей: к «Кремлю» делается удобный подход, установлено освещение, вокруг детского объекта уютно разместились скамейки. На данный момент завершаются работы по благоустройству вокруг территории, однако площадка уже готова к встрече с маленькими жителями поселка.

Компанию «Кремлю» в скором времени составит «Корабль» – еще один оригинальный проект детской площадки, которая разместится по улице Ленинградской, во дворе дома № 8. Подрядчики уже приступили к работе, и жители Дубровки могут наблюдать, как растет остов будущего корабля. Совсем скоро малыши смогут не только прогуляться по дубровскому «Кремлю», но и ступить на борт сухопутного «Корабля».

Фото пресс-службы администрации Дубровского городского поселения