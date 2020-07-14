Водоснабжение в деревне Лупполово подстрахует генератор

Администрация Юкковского сельского поселения получила субсидию на приобретение автономного источника электроснабжения. Благодаря дизель-генератору, установленному у котельной № 48, перебои с электроснабжением не будут влиять на отопление и подачу горячей воды в квартиры.

Долгое время в случае отключения электроэнергии жителям деревни Лупполово приходилось оставаться без горячей воды и отопления. Причем эта ситуация не решалась ни в случае аварийных обрывов линий электропередачи, ни в случае проведения плановых работ. Котельная № 48 просто не имела технической возможности работать автономно. Однако теперь дизель-генератор может обеспечить бесперебойную работу котельной, что позволяет присвоить ей 2 категорию безопасности.

Фото пресс-службы администрации Юкковского сельского поселения