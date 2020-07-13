Семьям Всеволожского района подарят веселое лето

Веселое и яркое лето, звонкий детский смех, озорные аниматоры, танцы и игры обещает подарить Семейно-молодежное сообщество в рамках проекта «По дороге с облаками». Занимательная летняя программа направлена на организацию досуга семей с детьми.

– У нас есть опыт проведения разных социальных проектов, – рассказывает руководитель АНО «Семейно-молодежного сообщество» Алена Манькова. – Мы успешно реализуем программу «Нет сада – не досада» для детей, которые не попали в дошкольные учреждения. Кроме того, подготовили и обучили 12 волонтеров-аниматоров, которые сегодня принимают участие в районных праздниках. В рамках новой программы ребята уже приняли участие в двух мероприятиях. Идея проекта «По дороге с облаками» возникла несколько лет назад. Но получить финансирование удалось недавно.

По словам Алены Маньковой, средства на реализацию задумки выделил областной Комитет по печати и связям с общественностью. Финансирование составляет 180 тысяч рублей.

– Семья – это надежный тыл, поддержка и опора, – отмечает собеседница. – Это самые близкие и родные люди. Наша цель создать больше радостных и счастливых мгновений для детей и их родителей. Мероприятия, которые мы планируем провести, поверьте, могут сплотить всех. Возьмем прогулки по городу. Они могут быть разнообразными. Поэтому семейно-молодежный клуб предлагает посетителям провести время на свежем воздухе с толком. Например, в наших планах организовать арт-прогулку. Благодаря ей семья сможет проявить свои творческие таланты и способности. Погружаясь в творческую атмосферу, получаешь только положительные эмоции. Можно также организовать фитнес-прогулки с разработанным заранее комплексом тренировочных упражнений.

Как отмечает Манькова, в рамках проекта «По дороге с облаками» планируется и краеведческая прогулку на мызу Рябово с профессиональным гидом-историком.

– Работы у нас очень много, – продолжает она. – Рассчитан проект не только на город Всеволожск. Мы намерены организовать семейные игровые во дворах и на детских площадках Всеволожского района – в Рахье, Романовке, Буграх, Кудрово, – которые станут для жителей района и его гостей отличным поводом для совместного семейного творчества и досуга. Опыт проведения таких мероприятий у нас есть. Завершится реализация проекта семейным фестивалем, который станет масштабным районным мероприятием.

Ирэн Овсепян

Фото представлено Аленой Маньковой