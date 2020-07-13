По Всеволожску прогулялось стадо кабанов

Во Всеволожске на одной из городских парковок очевидцы засняли видео с участием диких животных. Большое стадо кабанов из пары взрослых особей и не менее дюжины детенышей вполне размеренно пересекли пространство между машинными рядами и скрылись.

Видео появилось в соцсетях и вызвало живейший отклик пользователей. Кого-то неожиданная встреча удивила и позабавила, кто-то, напротив, насторожился перспективой столкнуться с дикими животными.

Однако зоологи сходятся во мнении, что встретить представителей дикой природы своего края можно даже в мегаполисе. Разумеется, животные осознают опасность встречи с человеком, поэтому такие контакты крайне редки и, как правило, непродолжительны. А объясняются подобные марш-броски естественной миграцией животных.

Тем не менее стоит напомнить, что кабаны одни из самых опасных зверей нашего региона, поэтому не стоит провоцировать животных или пытаться самостоятельно прогнать. Ткже не предпринимайте попыток с ними «пообщаться» или покормить. Обычно кабаны осторожны и не станут нападать без причины, но при защите детенышей самки могут быть крайне агрессивными.

Если вам кажется, что дикое животное нуждается в помощи или по каким-то причинам долго не покидает городскую черту, вы можете обратиться в комитет по природопользованию и охране окружающей среды +7 (812) 417-59-28.

Фото группы «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте»