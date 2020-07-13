Мемориал летчикам в Углово будет!

В этом году изменилось состояние воинского захоронения в Углово. Кладбище военных летчиков было обнаружено поисковиками в 2013 году. Оно было заброшено, заросло травой, могилы – безымянные.

Согласно документам из архива Министерства обороны здесь покоятся офицеры из 1-го и 27-го Гвардейских истребительных авиаполков, 123-го и 121-го истребительных авиаполков, 157-го истребительного авиаполка и других авиационных частей. К 2013 году участок с могилами принадлежал частному лицу, который даже не знал о том, что здесь находится братское захоронение, и собирался строить завод. Этот случай получил большой общественный резонанс. Активисты стали выступать в защиту захоронения летчиков и потребовали организовать на его месте мемориал. Неоднократно в защиту захоронения летчиков в Углово выступала газета «Всеволожские вести». И все это было не напрасно.

Исследованием кладбища и составлением схемы могил занялся Санкт-Петербургский поисковый отряд «Группа Безымянная». Однако дело с открытием мемориала двигалось медленно. Но в конце концов все встало на свои места. Сейчас, как сообщил нашему корреспонденту специалист комитета по молодежной политике Ленинградского областного правительства Герман Сакс, участок земли, на котором находятся 54 могилы летчиков, передан в собственность Романовского сельского поселения. Администрация МО согласилась, что на этом месте должен быть мемориал. Бетонный завод, который работал в ближайшем соседстве от захоронения, переехал в другое место. Перед кладбищем появилась большая удобная для парковки площадка. В настоящее время готов проект мемориала летчиков. Его по заказу Романовской администрации уже изготовило знаменитое поисковое объединение «Долина». Напоминаем, оно базируется на территории Новгородской области и выступает родоначальником всего поискового движения на территории России. На его базе были проведены первые в России поисковые экспедиции.

На осуществление проекта необходимо 7 миллионов рублей, и теперь в Романовке будут изыскивать эти средства.

Однако уже сейчас внешний вид кладбища заметно изменился к лучшему. Чувствуется, что здесь появилась хозяйская рука. В этом убедились активисты – защитники кладбища, которые приезжали туда на 9 мая и на 22 июня. Обструганные палки, на которых были звездочки, сейчас заменены на аккуратные шесты. Звездочки заново покрашены. Обновились новой краской стол и скамья возле могил, кладбищенские оградки. В центре кладбища скошена трава и посажены цветы.

Когда с насиженного места снимался бетонный завод, он оставил огромную гору мусора. К 9 мая весь этот мусор был вывезен: эту работу организовала местная администрация.

Нашему корреспонденту удалось связаться с главным специалистом по ЖКХ и благоустройству МО «Романовское СП» Еленой Александровной Павловой. Она рассказала, что в благоустройстве кладбища летчиков участвовало много людей. Все они работали на безвозмездной основе. За вывоз многочисленных мешков с мусором следует поблагодарить директора ООО «Вереск» В.Г. Бочарова. Трактор для этих целей предоставляла организация ООО «Ролтэк». В масштабной уборке приняли участие сотрудники АО «Восточный терминал», ООО «Всеволожский крановый завод» и ООО Мебельная фабрика «Престиж». Изготовлением шестов со звездочками занимался индивидуальный предприниматель Валентин Симонов, косил траву индивидуальный предприниматель Алексей Иванов. Всеми работами руководили непосредственно: инженер МКУ «Служба заказчика» Романовского сельского поселения В.С. Компанец и представитель ресурсоснабжающей компании А.В. Матвеев.

Также Елена Александровна сообщила, что с 1 июля в Романовском сельском поселении начал работу молодежно-трудовой отряд. И теперь он постоянно будет поддерживать порядок на воинском захоронении в Углово. А когда появится мемориал, сюда можно будет с гордостью возить делегации для возложения цветов.

Людмила Однобокова

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