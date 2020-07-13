Во Всеволожском районе боролись с последствиями стихии

В субботу, 11 июня, Всеволожский район снова стал жертвой непогоды. Больше всего пострадали Всеволожск, где в результате обрывов без электричества остались жители девяти улиц, и Токсово.

Сильный ветер повалил несколько деревьев, которые в свою очередь повредили линии электропередач. На места аварий оперативно выехали ремонтные бригады, и уже в воскресенье электроснабжение всех абонентов было восстановлено.

Как сообщается пресс-служба администрации ВМР, несмотря на быструю реакцию сотрудников Всеволожских электросетей, работа ремонтных вышек осложнялась сильными порывами ветра. Инженеры не могли работать на высоте без риска для жизни, поэтому пришлось ждать, пока погодные условия не позволят использовать вышку для ремонта ЛЭП. Тем не менее бригады практически сразу приступили к ликвидации последствий урагана – убирали деревья и расчищали доступ к поврежденным ЛЭП.

Также в результате непогоды серьезно пострадала одна из подстанций Токсово, поломку которой успешно устранили на следующий день. А вот в поселке им. Свердлова случился пожар на подстанции – пока абонентов переключили на резерв, составляется план по восстановлению.

Фото группы «Всевсправка» в соцсети «ВКонтакте»