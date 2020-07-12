Срок за звонок

Телефонный терроризм в последние годы является распространенным явлением. Большинство сигналов приходят из ближнего зарубежья, неизвестные сообщают о бомбах в торговых центрах, школах, больницах. Но нередко звонки «о заложенных бомбах» совершаются обычными гражданами.

Кому-то интересно посмотреть, как быстро на звонок отреагируют специальные службы, кто-то мстит за причиненные неудобства, а кто-то просто хочет «пошутить»… Ответственность за такие «шутки» предусмотрена статьей 207 УК РФ и наступает в отношении лица, достигшего ко времени совершения преступления 14 лет. И если кто-то решит «пошутить», то должен помнить, что он совершает тяжкое уголовное преступление, караемое сроком лишения свободы до 10 лет.

Заведомо ложное сообщение

Сотни сотрудников правоохранительных и специальных служб вынуждены тщательно проверять каждое сообщение, бросая на это все силы. Ведь от их работы зависит безопасность обычных людей. Для зло-

умышленника – копеечный телефонный звонок, бесплатное электронное письмо, а для государства – потерянные сотни тысяч и миллионы рублей.

Мотивы у телефонных террористов бывают очень разными. Это могут быть и международные экстремисты, желающие дестабилизировать ситуацию в нашей стране, и вымогатели, которые требуют от владельцев ТРК или сети гипермаркетов внушительную сумму за прекращение звонков, и отчаявшиеся или нездоровые люди, обиженные на кажущуюся им несправедливость, и даже подростки, которые могут «заминировать» школу, боясь контрольной. Объединяет их всех одно – заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Последний случай массового заминирования произошел 30 марта нынешнего года. На электронные адреса больниц и роддомов в Петербурге и Ленинградской области поступило 20 сообщений о заложенных бомбах. Злоумышленников, которые находились, судя по домену, за границей, не остановила напряженная ситуация, связанная с коронавирусом. Преступники сообщили о бомбах в учреждениях, расположенных в нескольких районах Петербурга и во Всеволожском и Гатчинском районах Ленобласти. В итоге сотрудники правоохранительных органов осмотрели 12 больниц и 4 роддома. Взрывчатых веществ и устройств не нашли.

А в середине января 2020 года телефонный «террорист» объявился в деревне Жабино Гатчинского района. 16 января в службу «112» позвонил мужчина, который сообщил, что в деревне готовится теракт и пострадает много людей. Сотрудники правоохранительных органов очень быстро установили, что звонок был совершен с мобильного телефона 51-летнего жителя Жабино. Через несколько дней лже-минер был задержан полицейскими, возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Лже-минерам не скрыться

В октябре 2019 года телефонного террориста задержали в Бокситогорском районе. Как сообщили в правоохранительных органах, в полицию Бокситогорска по телефону обратился 30-летний гражданин, который сообщил о заложенном взрывном устройстве и, по данным правоохранителей, обещал «всех взорвать». Был определен адрес его проживания. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о теракте).

По такому же сценарию действовал и житель Кировского района области. Незадолго до нового, 2020 года он позвонил в местное отделение полиции и сообщил о заложенной бомбе. Телефонного «террориста» обезвредили в городе Отрадное. Оказалось, что мужчину чем-то обидели в Кировском отделении полиции и таким образом он решил отомстить правоохранителям. Теперь у него будет достаточно времени в местах лишения свободы, чтобы подумать о своем глупом поступке.

Мотив, как правило, хулиганский

Очевидно, что все эти люди не думали о последствиях. А они, в случае совершения данного преступления, крайне тяжелые. И отговорки о желании пошутить или нахождении «телефонного минера» в состоянии алкогольного опьянения не станут оправданием для хулиганов. В России телефонных преступников судят по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), и в зависимости от тяжести последствий штраф может достигать 2 миллионов рублей, а срок лишения свободы – до 10 лет. Ведь если в ложном сообщении указано общественное место с большим скоплением людей, то спровоцированная паника может привести к человеческим жертвам. Минимальный штраф за ложное сообщение составляет 200 тысяч рублей.

«Преступления, связанные с телефонными угрозами, относятся к преступлениям против общественной безопасности, – рассказал Волховстроевский транспортный прокурор Артемий Зябкин, – Они опасны тем, что дезорганизуется деятельность органов власти, отвлекаются силы правопорядка, тратятся большие средства на проверку и выяснение обстоятельств поступившего сообщения. В ряде случаев из-за паники может быть причинен вред жизни и здоровью людей. Мотив преступления может быть различный, но, как правило, хулиганский. Нередко авторами таких сообщений становятся учащиеся, поэтому необходимо отметить, что уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма наступает уже с 14 лет».

Федор Соколов

Если вы узнали о подготовке настоящего террористического акта – звоните по единому телефону службы спасения – 112 (бесплатно для всех операторов связи).

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленинградской области – 640-21-60 (дежурная часть).

Дежурная часть ГУ МВД России по СПб и Ленинградской области – 573-2420.