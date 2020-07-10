Старшее поколение соревновалось в компьютерном многоборье

Жители Янино-1 боролись за победу в X Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью, который проходил в начале июля. В этом году чемпионат впервые прошел в режиме онлайн.

Чемпионат организован Союзом пенсионеров России при поддержке Министерства труда и соцзащиты. В нем принимают участие женщины от 55 лет и мужчины от 60 с разным уровнем подготовки. В мероприятии участвовали четверо пенсионеров из Заневского сельского поселения, среди которых и руководитель местного отделения Союза пенсионеров Елена Шутова.

Как призналась Елена Игоревна, отказываясь повышать компьютерную грамотность, пожилые люди теряют много возможностей. Участники многоборья постоянно учатся чему-то новому, что помогает держать ум в тонусе, а самое главное не отставать от современности. Ведь даже для посещения музея онлайн нужно обладать определенными навыками и знаниями.

Подобные мероприятия также помогают старшему поколению преодолеть страх и неуверенность при знакомстве с IT-технологиями. Готовясь к многоборью, пожилые люди осваивают как основы компьютерной безопасности, так и получают полезные практические навыки – вплоть до расчета пенсии через калькулятор на сайте Пенсионного фонда.

Результаты соревнования будут известны к концу месяца, все участники получат дипломы, а также медали и памятные подарки.

Фото пресс-службы администрации «Заневского городского поселения»