Предложения А.Ю. Дрозденко присылайте в редакцию!

23 июля состоится пресс-клуб с участием губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, кандидата в главы региона на предстоящих выборах. Журналисты области будут обсуждать изменения в регионе, которые стали возможными благодаря внесенным поправкам в Конституцию.

«Всеволожские вести» предлагают читателям прислать свои предложения кандидату в губернаторы, как сделать жизнь в регионе лучше, комфортней и интересней. До 16 июля вы можете отправить свои идеи на почту redaktor@vsevvesti.ru с пометкой «Предложение А.Ю. Дрозденко». Редакция соберет полученные письма и адресует их Александру Юрьевичу.