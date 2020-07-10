На границе Янино и Колтушей ликвидировали незаконную свалку

70 тысяч кубометров мусора вывезли «ликвидаторы» с незаконной свалки в Колтушах. Высота свалки достигала свыше двух метров. Для ее устранения понадобилось полтора месяца и 99,6 миллионов рублей. Мусор «переместился» с незаконной свалки на полигоны в Лепсари и Новоселки.

Первые сигналы о незаконной свалке на территории в 1,8 га в Колтушах поступили от недовольных жителей еще в сентябре прошлого года. Владелец участка спускал на проверяющих собак, препятствуя доступу к свалке. К делу подключились правоохранительные органы. В отношении строптивого собственника возбуждено дело в правоохранительных органах.

– Нужно подавать иски и требовать ареста участка, – сказал сегодня, 10 июля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Общая сумма доставленного ущерба составляет около 400 миллионов рублей. Собственник, думаю, не сумеет возместить эту сумму и надел придется изъять. Ситуация была сложная, собственник неадекватно реагировал и было решено ввести режим чрезвычайной ситуации. Предлагаю после изъятия участка построить здесь промзону. Здесь есть все для хорошей логистики.

Емкость мусорного рынка огромная, поэтому настал новый этап борьбы с нелегальными свалками.

– Надо работать честно, – сказал губернатор. – С незаконных перевозчиков мусора и владельцев участков будет особый спрос.

Ирэн Овсепян