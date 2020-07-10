Контроль за нелегальным оборотом мусора ужесточится

Область планирует усилить контроль за оборотом твердых бытовых отходов и строительного мусора. Организаторам несанкционированных свалок грозят штрафы, а нелегальным перевозчикам мусора – конфискация транспорта.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение в ближайшее время. Помимо карательных мер к пойманным нарушителям продумываются и новые возможности по опознанию нелегалов. Так, предлагается ввести уникальные QR-кода, которые смогут получить только компании, занимающиеся перевозкой мусора легально. Чтобы избежать подделок, кода будут регулярно меняться. Таким образом некорректный, просроченный код или вовсе его отсутствие приведут к немедленной конфискации транспорта.

– Мы хотим, чтобы все было по-честному: хотите зарабатывать – работайте по правилам. Не хотите работать по закону – будут штрафы и конфискация техники, – прокомментировал Александр Дрозденко.