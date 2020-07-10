«ИКЕА» выходит из карантина, но пока только в Кудрово и на Парнасе

Открытие магазинов запланировано на 13 июля, однако будет действовать ограничение на одновременное пребывание покупателей. Также для сотрудников и посетителей магазина обязательно ношение масок и перчаток.

Как сообщает пресс-служба компании, пока планируется открытие только двух магазинов в Ленинградской области – это «ИКЕА Парнас» и «ИКЕА Дыбенко». Для соблюдения мер эпидемиологической безопасности сотрудникам будут ежедневно измерять температуру на входе, а в торговых залах нанесут ограничивающую разметку в полтора метра. Разумеется, все торговые помещения будут регулярно дезинфицироваться.

Благодаря системе отслеживания числа посетителей магазины смогут контролировать одновременное нахождение покупателей. Для удобства клиентов текущую загруженность можно будет отслеживать на сайте магазина.