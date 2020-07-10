Из Токсово с любовью

Надежда Осипова 8 лет прожила в Токсово. Именно она стояла у истоков создания организации «Токсовские озера» и была ее первым председателем. Сейчас Надежда перебралась в Санкт-Петербург, но поселок до сих пор остается в ее сердце. Поэтому она решила запустить собственную линейку сувениров с символикой Токсово.

– Как давно появилась идея создания бизнеса?

Над идеей своего бизнеса я работаю, наверное, всю жизнь. Еще в шестом классе мы с подругой решили шить одежду для кукол, а затем продавать ее. Дело в том, что игрушки в магазин привозили без нарядов, поэтому нам захотелось приодеть их. Используя лоскутки ткани, мы шили платья. После этого приносили в магазин и получали оплату за каждую созданную вещь. Такой «бизнес» просуществовал несколько месяцев.

Идея создания «Токсовского сувенира» посетила меня в 2009 году, когда я переехала жить в это прекрасное место. Еще тогда для себя и друзей стала делать на заказ кружки и термосы с символикой Токсово. Несколько лет назад удалось выпустить календари с видами Токсових озер. Со временем у меня сформировался более масштабный взгляд на эту идею. Я верю, что у малых городов и поселков могут быть самобытные сувениры, которые будут востребованы гостями этих мест. Считаю, что это дает большие возможности для развития своего дела.

– Можно ли назвать вашу идею «бизнесом» или это, скорее, небольшой проект?

Как яхту назовешь, так она и поплывет. Так что я называю именно «бизнесом». Работая над этой идей, применяю бизнес-логику. Я имею немалый опыт деятельности в рамках некоммерческих проектов, но здесь нужен иной подход. У меня есть идея постепенного развития в масштабах всей Ленинградской области или, хотя бы, Всеволожского района. Если все получится, то появятся еще и «Лосевский сувенир», «Всеволожский сувенир», «Гатчинский сувенир». Смысл в том, чтобы заняться точечной разработкой сувениров для малых городов и поселков, куда приезжают туристы. Пусть даже их не миллионы, как в Санкт-Петербурге, а лишь сотни человек.

За несколько месяцев работы я выполнила около пятидесяти заказов. Начальные вложения составили 200 000 рублей. Сейчас моя цель – не заработок, а исследование рынка. Хочу понять, какие перспективы передо мной открываются. Если все пойдет хорошо, то планирую обратиться за помощью в Комитет Ленинградской области по туризму или в Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области.

– Какую продукцию производите?

Сейчас в нашем ассортименте футболки и толстовки с оригинальными принтами. Права на эти изображения я выкупила у своих знакомых, которые являются их авторами. Наносят рисунок в многофункциональной типографии. От возможностей современного производства у меня просто дух захватывает. Заказ можно сделать от одного экземпляра. Рисунки и виды нанесения самые разные. Некоторые изделия я специально заказываю буквально по несколько штук, чтобы создать уникальные вещи. Одним словом, большой простор для фантазии. Самое сложное – это сделать выбор и просчитать выгоду с финансовой точки зрения.

Изначально появилась идея начать не с футболок, а с других сувениров: сделать термосы, магниты. Однако я решила, что футболка – это универсально и понятно. Для меня важно, чтобы сувениры были функциональны. К тому же в апреле были закрыты магазины одежды, все покупки люди совершали в интернете.

Кроме того, в нашем ассортименте есть декоративные крючки, а также деревянные игрушки ручной работы. Можно приобрести йо-йо с изображением зубра, а также пазл в форме зубра, созданный мастером из Вологды. Я заказываю такие изделия у частных мастеров со всей России. Нахожу их на просторах интернета. В будущем хотелось бы привлекать мастеров из Ленинградской области, в частности из Токсово. Планируем выпускать и фирменную посуду. Хочется создать не просто кружки, а кофейные пары или даже сервизы, чтобы украсить быт жителей поселка.

– Насколько большую роль в вашем бизнесе играет идея?

Идея играет первостепенную роль, но и деньги важны. Я из тех людей, которые считают деньги «побочным эффектом» полезных дел. Сейчас из-за пандемии доходы моей семьи за два месяца снизились в 10 раз, так как парикмахерские мужа, где мы оба работали, были закрыты. Это привело не только к снижению доходов до нуля, но и к появлению долгов, с которыми надо будет расплачиваться в течение года. Сейчас нам удалось вновь открыть их, но возникли кадровые проблемы, многие сотрудники разъехались кто куда.

Я не хочу жаловаться и считаю, что все не так плохо. Голода у нас нет. Войны нет. Продукты в магазинах есть. Ситуация подтолкнула меня к действиям. И я по-своему благодарна этому кризису за то, что он заставил меня перейти от планов к делу.

– Как вы оцениваете спрос на вашу продукцию?

На данный момент я продаю товары только через интернет. У нас есть группа ВКонтакте «Токсовский сувенир». Спрос, конечно, не очень большой. Однако он превзошел мои ожидания. В будущем появятся точки постоянной продажи изделий. Также планирую принимать участие в ярмарках и праздниках, которые регулярно проводятся в поселении. Считаю, что перспективы у моего дела есть. Малые города сильно недооценены как туристами, так и самими жителями. Развивая это направление, мне хочется не только заработать, но и пробудить в людях сознание того, что они живут в прекрасном месте.

Екатерина Королева

Фото из личного архива Надежды Осиповой