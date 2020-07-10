В больницах появится единая информационная система

К концу года все медицинские работники будут работать с единой информационной системой. Возможность вносить и получать актуальную информацию из электронной карты пациента поможет в ведении медицинской документации и способствует более быстрому взаимодействию между больницами.

До конца декабря в областных медучреждениях планируется установить порядка 30 серверов. Также больницы укомплектуют дополнительными компьютерами и оргтехникой. Девять медицинских организаций автоматизируют деятельность амбулаторно-поликлинической службы, более двадцати смогут автоматизировать стационарную службу и почти тридцать – лабораторную.

Работы по оснащению медучреждений проводится в рамках национального проекта «Здравоохранение» и будут финансироваться частично из федерального бюджета, частично из регионального. Общая стоимость работ – 348,5 млн рублей.