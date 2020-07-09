У вас в квартире газ. И его хотят отключить…

В конце июня жители Всеволожского района получили уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа по причине отсутствия договора на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования. При этом в уведомлении, по мнению людей, не содержится достаточной информации.

По телефону справочной службы удается дозвониться лишь единицам. А на участке, где можно подать заявление на заключение договора, постоянные очереди. При этом график работы вовсе не оставляет многим людям шанса его посетить. А те заявители, которые решили отправить пакет документов онлайн, не знают, дошли ли они до нужного адресата, и с волнением ждут 12 июля. Именно после этого дня, как сказано в уведомлениях, которые получили люди, газ в связи с отсутствием договоров будет отключен.

Вполне предсказуемо, что панические настроения и острое социальное напряжение поспособствовали активизации мошенников. От жителей нескольких населенных пунктов поступает информация, что по квартирам ходят люди в спецодежде, которые представляются сотрудниками газовой компании. Они предлагают заключить договор прямо на дому и заменить «неисправное» оборудование. Нужно ли говорить, что стоит это баснословных в сравнении с реальной стоимостью денег. Собственники квартир, боясь остаться без такого важного ресурса, как газ, соглашаются на условия аферистов.

Всех, кто получил подобные уведомления, просим ознакомиться с важной информацией.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» до приостановления подачи газа исполнитель обязан направить заказчику два уведомления о предстоящем приостановлении подачи газа и его причинах. Приостановление подачи газа осуществляется не ранее чем через 40 дней после направления первого уведомления и не ранее чем через 20 дней после направления второго уведомления.

Активисты ОНФ направили обращение в адрес АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» с просьбой оказать содействие в решении сложившейся ситуации и организовать информирование граждан о процедурах и сроках приостановлении подачи газа, в том числе и с помощью отлаженной работы справочной службы, и корректировки графика приема заявителей.

Будьте внимательны и не доверяйте незнакомым людям. Не впускайте их в дом и не оплачивайте работы и замену оборудования на месте. Для проведения ремонта и техобслуживания необходимо оставить заявку в газовой службе, а все оказанные услуги оплачиваются по квитанции.