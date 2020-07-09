Среди «Патриотов России» – «Всеволожские вести»

Подведены итоги Всероссийского конкурса СМИ «Патриот России – 2020». В нем приняли участие более 100 печатных СМИ, интернет-изданий, журналов, теле- и радиоканалов со всей России.

Второе место в номинации «Против фальсификации истории» заняло областное сетевое издание «Про-Отрадное» с серией публикаций историка Геннадия Москвина «О величии подвига Советской Армии и народа в годы Великой Отечественной войны».

– Я считаю, что подрастающее поколение будет любить Родину, если оно ее уважает, – говорит Геннадий Москвин. – А уважение начинается с изучения истории своей страны. Конкурс «Патриот России» несет очень важную миссию – знакомит огромное количество людей с нашей историей, с ее героическими страницами. Я сотрудничаю с газетой «PRO-Отрадное» уже несколько лет и надеюсь, что наше сотрудничество продолжится и в будущем.

Также в конкурсе «Патриот России» участвовали областные издания: «Заневский вестник», «Всеволожские вести», Интернет-газета «Гатчинка.рф». Все они отмечены памятными дипломами. Призёром Всероссийского конкурса от нашей газеты стала Людмила Однобокова за серию материалов рубрики «Красная гвоздика» и поисковую тематику.

Финальные мероприятия конкурса и награждение победителей золотыми, серебряными медалями и дипломами состоятся в городе воинской славы Архангельске в сентябре 2020 года.