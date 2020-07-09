По Неве начнут ходить викинги

5 июля в Санкт-Петербурге состоялось очень интересное событие. На базе яхт-клуба «Балтиец» был спущен на воду новый драккар. Что такое драккары, жители Ленинградской области уже знают. Два больших драккара были подарены городу Выборгу после съемок фильма «И на камнях растут деревья».

Сейчас они стоят на постаменте в центре Выборга. Да и для реконструкторов из морской дружины «Рус», которая пострила новый драккар, это уже не первое историческое судно. До этого реконструкторы уже воссоздавали лодки и ладьи по древним чертежам. Данный драккар был построен на средства из гранта Приграничного сотрудничества Россия – Юго-Восточная Финляндия вместе с партнерами из Карелии, Финляндии, Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Драккар – это судно викингов. (Древние русские суда: ладьи и кочи – сильно отличаются от драккаров). Слово «драккар» в переводе с древнескандинавского языка обозначает «корабль-дракон», потому что это судно – узкое, длинное, а нос у него сильно загнут вверх. На носу обязательно должен быть деревянный бюст дракона. Корабль, который был спущен на воду 5 июля, создан по чертежам IX-XI веков. Построили его из ели и дуба, как это давным-давно делали викинги, когда ходили «из варяг в греки». Длина данного судна: 9,75 метра, у него 10 шпангоутов и четыре ряда весел. Оно может ходить под парусом. Состав экипажа – 12 человек. Любопытно, что викинги делали паруса из шерсти, предварительно пропитав эту шерсть жиром, чтобы она не намокала в воде. Но в данном случае, видимо, парус будет из традиционного полотна.

Церемонию спуска судна на воду превратили в настоящий праздник. Ее открыл звук горна. Все участники клуба и мастерской деревянного кораблестроения «Морская дружина Рус» были наряжены в одежды викингов. Состоялась демонстрация средневековых боев. На берегу в котлах варился полбяной суп и все присутствующие смогли полакомиться этим супом, а также – некоторыми другими угощениями из кухни викингов. Прозвучала песня в сопровождении средневековых инструментов. О борт драккара была разбита чарка с квасом, и судно поползло на воду…

Как пояснил руководитель клуба «Морская дружина Рус» Сергей Кашин-Свешников, некоторое время строители будут смотреть, как на воде разбухает древесина драккара. Если все будет идти благополучно, то потом на него установят 5-тиметровую мачту с парусом. После этого драккар пройдет испытание в водах Невы и Ладожского озера. А впереди его ждет путешествие через всю Балтику в Калининград.

В дальнейшем планируется, что это судно будет принимать участие в исторических фестивалях Ленинградской области. На нем будут кататься туристы. И, кстати, следует напомнить, что в настоящий момент в Ленинградской области идет разработка прямого водного маршрута от Выборгского залива до Ладожского озера. Возможно, драккар будет потом осваивать этот маршрут. Помимо этого, клуб и мастерская деревянного кораблестроения «Морская дружина Рус» будут участвовать в научных конференциях, в исторических выставках, в рекламах новых туристических маршрутов. Для этого был разработан целый проект реконструкций под названием «Река времени».

Правительство Ленинградской области очень благосклонно отнеслось к этому проекту, так как благодаря ему Россию могут включить в Международный культурный маршрут Совета Европы «Викинги».

Культурные маршруты Совета Европы стали разрабатываться еще во второй половине XX века. Они способствовали развитию диалога между разными странами. В число маршрутов входят, например, такие, как очень популярный «Путь святого Иакова в Сантьяго-де-Компостелу». Ежегодно тысячи туристов из разных стран пешком идут по дорогам Испании в течение шести дней. И попадают в такие приключения, что из-за резко возросшей популярности этот маршрут стал объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Или большой известностью сейчас пользуется автобусный тур «Ганзейские места: маршруты и мемориалы». В Греции был разработан очень красивый тур «Маршруты оливкового дерева» и так далее. Ленинградская область претендует на то, чтобы ее включили в международный культурный маршрут Совета Европы «Викинги», который был создан в 1993 году. И это было бы на законном основании, ведь древний путь «из варяг в греки» пролегал как раз по Ленинградской области, а древняя столица Руси – Старая Ладога – была самой крупной остановкой на этом пути. Не случайно в герб Ленинградской области была включена древнерусская ладья – маршрут «Из варяг в греки» для нашего региона имеет особое значение.

Людмила Однобокова