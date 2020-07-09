Область обеспечит учеников младших классов горячим питанием

8 июля на областном заседании Законодательного собрания депутатами было принято решение обеспечить учеников с первого по четвертый класс горячим и здоровым питанием на бесплатной основе.

В Социальный кодекс и областной закон внесены соответствующие изменения, благодаря которым органы местного самоуправления получат возможность компенсировать часть затрат на организацию школьного питания из федерального бюджета. Так, учащимся будет гарантировано здоровое питание, включающее в себя горячее блюдо и горячий напиток.

Принятые изменения обусловлены федеральным законом о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы, подписанным Президентом РФ. Помимо прочего, законом регламентируется и понятие «здорового питания», учитывающего качество и пищевую ценность продуктов.

Внесение изменений будет носить поэтапный характер, начиная с 1 сентября этого года до 1 сентября 2023-го.