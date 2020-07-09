Новая школа в Мурино готовится к открытию

Образовательное учреждение на 1175 мест распахнет двери 1 сентября. Четырехэтажное здание предусматривает 47 учебных классов и два просторных спортивных зала.

На данный момент школа укомплектована всей необходимой мебелью и техникой и готова принять своих первых учеников. Предполагается, что в работе с детьми будет участвовать почти 80 педагогов.

Новая школа построена в ЖК «Краски лета» по программе «Стимул». Это федеральная программа направлена на стимулирование застройщиков участвовать в обеспечении своих жилых комплексов необходимыми социальными объектами.