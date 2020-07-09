Жители Бугровского поселения соревновались в «Цветочной фантазии»

8 июля завершился смотр-конкурс «Цветочная фантазия – 2020», проводившийся среди жителей Бугровского сельского поселения. Целый месяц талантливые цветоводы-энтузиасты соревновались в самом креативном подходе к оформлению клумб.

В конкурсе могли принять участие жители сельского поселения, разбившие цветники как в частных домах, так и на придомовой территории около многоэтажек. Участники конкурса полностью оправдали его название, проявив фантазию не только в оформлении клумб, но и оригинально подходя к месту высадки – кто-то даже умудрился использовать в качестве вазона старый пенек!

За победителей голосовали, что называется, всем поселком – определение лучшей клумбы проходило в формате открытого голосования в соцсетях. По результатам конкурса были определены трое победителей. Еще одному участнику достался приз зрительских симпатий. Торжественное награждение победителей состоится на Дне поселения 22 августа.

Фото пресс-службы администрации МО «Бугровское сельское поселение»