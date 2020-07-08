Трудовые бригады приступили к работе

Трудовое лето во Всеволожске в этом году началось с опозданием – работа стартовала только 6 июля. Однако желающих трудиться на благо города нашлось немало.

На данный момент в программе задействовано около 90 ребят. Начальник отдела по труду и занятости подростков Молодежного центра «Альфа» Ольга Устинова рассказывает, что в этом году организовать деятельность было очень непросто. Ребята собрали большое количество документов за короткий срок, а руководителям пришлось организовать работу так, чтобы дети как можно меньше пересекались между собой. Кроме того, этим летом подростки вынуждены работать в масках и перчатках, а инструменты будут регулярно дезинфицировать. Всего было сформировано 9 отрядов, 2 из которых губернаторские. Последние будут заниматься облагораживанием памятников, посвященных Великой Отечественной войне: убирать прилегающую территорию, пропалывать клумбы рядом с ними, очищать сами монументы. В микрорайоне Котово Поле задействовали четыре бригады, в Южном – две, в микрорайоне Бернгардовка – одну. Здесь юноши и девушки соберут мусор, которого за зиму и весну накопилось немало.

Не забыли и о досуговой деятельности. Подростков ждет традиционная культурно-спортивная программа, но в несколько ином формате. Если раньше отряды могли собраться вместе, то теперь ребятам предлагают посещать клубы по месту жительства, где для них будут проводиться мероприятия на свежем воздухе. Но и здесь запрещено собираться большими группами.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Трудовая занятость 2020»