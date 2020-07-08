С обращениями жителей будет работать Центр управления регионом

В Ленинградской области создается Центр управления регионом (ЦУР), который станет единым инструментом в работе с обращениями граждан. Президент поставил перед регионами задачу организовать работу центров до конца текущего года.

Предполагается, что в центре будет собираться информация из самых разных источников – от официальных запросов через портал «Народная экспертиза» до просьб через губернаторский Инстаграм. Благодаря работе центра все запросы будут оперативно обрабатываться и направляться в работу ответственным исполнителям. Также ЦУР берет на себя задачу контролировать сроки и качество реагирования на гражданские обращения.

Кроме того, центр сможет собирать актуальную информацию по проблемам, с которыми сталкиваются жители региона. Анализ обращений поможет обратить внимание профильных органов власти на «больные точки», а также даст реальную оценку удовлетворенности качеством жизни в регионе.