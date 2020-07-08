Знаки поклонения Петру и Февронии

8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Он приурочен ко Дню памяти святого князя Петра и его супруги Февронии Муромских. Культ Петра и Февронии Муромских на Руси существовал издавна. Его возрождение началось в 90-е годы XX века. И сразу же праздник приобрел такую популярность, что стало понятно – мечта о крепкой благополучной семье лежит на сердце у нашего народа.

Легенды о преданных влюбленных можно найти у многих народов. Например, очень похожа на судьбу легендарных Ромео и Джульетты история влюбленных казахов Козы-Корпеш и Баян-Сулу. Мужественный Козы Корпеш был убит врагами, а Баян Сулу вонзила себе в сердце нож, потому что не хотела жить без любимого. В Таллине туристам рассказывают легенду о латышском князе Удо и прекрасной эстонке Мехтгильде. Когда Удо после долгих приключений попал в тюрьму, он с товарищами четыре года рыл подземный ход в монастырь святых Бригиток, чтобы выкрасть оттуда Мехтгильду. Все его товарищи погибли, но Удо в одиночку под землей добрался до монастыря. Однако Мехтгильда сказала, что она посвятила себя Христу и уже не может это изменить. В конце концов Удо последовал примеру своей возлюбленной и тоже стал монахом. Удо стал жить в мужском монастыре Таллина, Мехтгильда – в женском. Они довольствовались тем, что изредка видели друг друга, исправно несли в своих монастырях службу, а потом умерли примерно в одно время. На Кавказе есть несколько вариантов легенды о прекрасной Тамаре, у которой однажды любимый человек ушел в море и после шторма не вернулся. С тех пор прекрасная Тамара каждый день поднимается на самую высокую точку горы и зажигает факел, чтобы любимый в море увидел ее и чтобы он знал: Тамара его не забыла, Тамара ждет до сих пор.

Но все прекрасные национальные легенды, как правило, заканчиваются трагически. А легенда о Петре и Февронии примечательна тем, что у нее счастливый конец. Влюбленные из Мурома сумели преодолеть все невзгоды, даже недопонимание друг друга, а потом стали жить долго и счастливо, подавая пример другим. Такое завершение легенды внушает надежду. И в ней закодирован своеобразный код семейной жизни. Примерно такой, какой есть в индийской национальной пословице: «Перед свадьбой: она говорит – он слушает, первые годы после свадьбы: он говорит – она слушает, через несколько лет после свадьбы: они говорят – соседи слушают».

В начале XXI века памятники этим православным святым стали устанавливать по всей России. И сейчас в нашей стране насчитывается 60 памятников Петру и Февронии, которые признаны покровителями любви и верности.

Первый памятник им был поставлен в 2008 году, конечно же, в славном городе Муроме, напротив загса. Уже в 2009 году они установлены в Ярославле, Архангельске, Абакане, Ульяновске и в Сочи. Потом новые скульптурные композиции стали появляться почти каждый год. 8 июля 2020 года не станет исключением из этого списка. В этот день памятник православным Петру и Февронии будет открыт и освящен в самой западной точке нашей страны – в приграничном городе Советск Калининградской области. Для этого памятника выбрали место во дворе Собора трех святителей. Город Советск известен в истории больше под названием Тильзит. Сейчас это – уютный, очень чистый, небольшой городок. В нем есть несколько интересных памятных мест, например, так же как у нас в районе – памятник знаменитому физиологу академику И.П. Павлову. Есть в Советске и необычный «Памятник первым переселенцам». Имеются в виду русские семьи, которые селились здесь после того, как он отошел к Советскому Союзу. В те годы край был сильно разрушен бомбежками, и жить переселенцам приходилось сначала под открытым небом. Спасало их то, что они держались дружно, семьями. Скульптурная композиция включает в себя красноармейца в солдатской гимнастерке, его супругу в платочке и с узелком и за их спиной – маленького ребенка. Эта композиция опять-таки напоминает нам, что в советское время трудовые подвиги совершались благодаря семейной поддержке: это молодые семьи восстанавливали Калининград после войны, поднимали целину в Казахстане, осваивали молодежные стройки…

В Санкт-Петербурге есть два памятника Петру и Февронии. Один из них – небольшой по размеру, установлен в 2014 году на улице Чайковского, у входа во Дворец обручальных колец. Другой памятник имеет размер в 4 метра, поставили его в 2016 году возле Политехнического университета. Кроме того, в Северной столице работает пять храмов, посвященных Петру и Февронии. Например, в 2015 году открыт домовой храм в Курортном районе (в поселке Солнечное), а в 2017 году – в Стрельне. Есть свой храм, посвященный святым благоверным Петру и Февронии, и в Ленинградской области. Он находится в городе Тосно, а был открыт в 2014 году.

Людмила Однобокова