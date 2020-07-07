По Всеволожскому району будет ездить мобильный технопарк

На базе всеволожского «Кванториума» в июле будет создан мобильный технопарк. На покупку и оборудование автомобиля область выделила 12 млн рублей.

Всеволожский технопарк «Кванториум» – современная инновационная площадка, работающая на базе Всеволожского агропромышленного техникума. Педагоги и наставники детского технопарка стараются развивать в школьниках нестандартное, креативное, инженерно-конструкторское мышление. «Кванториум» оборудован самой современной техникой, которая помогает детям знакомиться с наукой будущего – от роботехники и технологий дополненной реальности до промышленного дизайна.

На базе стационарного «Кванториума» создается мобильный технопарк – специально оборудованный автомобиль, который будет курсировать по шести районам области, включая Всеволожский. Благодаря передвижному «Кванториуму» более 180 учеников из разных школ смогут получить новые знания из мира высоких технологий.

Старт проекта намечен на 1 сентября. В дальнейшем область запустит еще два мобильных технопарка – в Сосновом Бору и Кировске.