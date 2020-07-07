Начала работу выставка «Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны»

6 июля в здании Правительства Ленинградской области состоялась торжественная церемония открытия выставки архивных документов, которая называется «Ленинградская область в годы Великой Отечественной войны».

Фотокопии архивных документов размещены на 18 баннерах. На каждом из них – документы, комментарии к ним и, по возможности, исторические фотографии. Каждый баннер посвящен отдельному району Ленинградской области, с развернутой историей в годы войны. По замыслу организаторов информационные щиты (баннеры) должны быть расположены в таком порядке, в каком фашисты занимали наши территории. Так, первым на выставке представлен Кингисеппский район, где немцы переправились через реку Луга и вступили в него уже 14 июля 1941 года.

На информационных полотнах много личных свидетельств, живых голосов истории. Они были подобраны из фондов Ленинградского областного государственного архива (который находится в Выборге), из ведущих архивов Санкт-Петербурга, а также из районных архивов. Многие из этих документов экспонируются впервые. Всего на этой уникальной выставке представлено 200 фотокопий. Проведена огромная работа. Проект осуществлен при финансовой поддержке фонда «История Отечества». Кстати, в этом году фонд «История Отечества» проводил конкурс проектов, и выставка нашей области заняла первое место.

Первым ее осмотрел губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко. Экскурсию провела директор Ленинградского областного государственного архива Ю.И. Крипатова. Это только кажется, что архивные документы содержат сухие цифры и факты. Одна из задач выставки – показать молодому поколению, что работа с документами может быть не только познавательной, но и очень эмоциональной. Вот на одном из стендов – фотография Ропшинского дворца, который немцы превратили в казармы, гаражи и конюшни. А вот отрывок из воспоминаний, которые были представлены Комиссией по расследованию преступлений фашистов на территории Ленинградской области: «Людей запрягали в телеги и заставляли возить кирпич, а немец вставал на телегу и хлестал кнутом еле передвигающихся от истощения и голода людей»…

Меня особо заинтересовал стенд, посвященый Всеволожскому району. Свидетельства на нем представлены самые разнообразные и даже неожиданные. Например, заявление от колхозницы Семеновой, умоляющей выдать на ее семью продуктовые карточки. Или трогательное письмо, которое воспитательницы интерната отправили 15 мая 1943 года во Всеволожский поселковый совет. С просьбой найти родителей девочки Гали, потому что Галя плохо ест, она все время грустная, не хочет играть с детьми, она тоскует по родителям. И на баннере рядом с этим письмом опубликован ответ девочке Гале от работников Всеволожского поселкового совета…

А вот такие комментарии я прочитала под документом из НИИ эволюционной физиологии и патологии имени академика И.П. Павлова: «Часть сотрудников в первые месяцы войны была эвакуирована. Позже в тыл смогли отправить самых ценных животных, которые страдали от холода и недоедания. Среди них был и знаменитый шимпанзе Рафаэль, за которым вел наблюдение еще сам академик И.П. Павлов. Животных перевозили по Дороге жизни в 35-градусный мороз».

Есть здесь решение исполкома Всеволожского райсовета, изданное в апреле 1942 года, об открытии в нашем районе стационара для больных дистрофией. Есть план мероприятий по эвакуации финского и немецкого населения. И много другого интересного.

Особенность выставки в том, что она – передвижная. В течение 2020 года и частично – в начале 2021 года – она будет переезжать из одного района в другой. Первым ее будет принимать Волховский район. Так было решено, потому что в этом году Волхову присвоено почетное звание «Город воинской доблести».

Кстати, во время торжественной церемонии прозвучало интересное предложение. Архивные документы личного характера имеют срок хранения 75 лет. Через 75 лет они либо остаются на хранении, либо уничтожаются. В год 75-летия Великой Победы было бы правильно выйти с инициативой, чтобы личные документы, связанные с Великой Отечественной войной, остались на хранении без срока давности. Похоже, что губернатор Ленинградской области отнесся к этому предложению с одобрением.

Людмила Однобокова

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