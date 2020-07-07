Молодежь приглашают обучиться кинопроизводству

Молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, а также членам движения «Серебряные волонтеры» предложили принять участие в образовательной программе «КиноДел». Она поможет обучиться созданию короткометражного видеоконтента рекламной и социальной направленности.

Для того чтобы принять участие, необходимо отправить заявку на почту отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям по адресу molod_ezh@mail.ru. Форму для заполнения заявки можно найти в группе «ВКонтакте» «Молодежный актив Всеволожского района».

Обучение будет проходить на одной из интернет-площадок. Участники курса смогут научиться создавать видеопрезентации и самопрезентации для конкурсов, снимать социальные и рекламные ролики, работать со светом и использовать звуковые эффекты, писать сценарии для видео. В завершение курса обучающиеся должны будут представить собственную работу, используя полученные знания. В роли преподавателей выступят сотрудники телекомпаний, актеры и режиссеры. Курс стартует 20 июля.

Екатерина Королева