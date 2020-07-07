Малому и среднему бизнесу компенсируют затраты на дезинфекцию

С 15 июля представителям малого и среднего бизнеса компенсируют затраты на обязательные мероприятия по профилактике коронавируса. На субсидию могут рассчитывать, в частности, салоны красоты, фитнес-центры, гостиницы, санатории, а также предприятия общепита и частные детские сады.

Согласно постановлению Правительства РФ для получения финансовой помощи предприниматель должен быть включен в единый реестр МСП по состоянию на 10 июня и не иметь задолженности по налогам и страховым взносам свыше трех тысяч. На субсидию не могут рассчитывать предприятия на стадии банкротства или ликвидации.

Для получения выплаты предприниматели должны отправить заявление на получение субсидии в налоговую инспекцию по месту нахождения организации. Срок подачи заявления – с 15 июля по 15 августа.