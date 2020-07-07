Женщины Ленинградской области делятся опытом лидерства

Около 200 участников зарегистрировались на онлайн-конференцию «Женщина – лидер: взгляд на кризис». Обычно мероприятие проходит в рамках Петербургского международного экономического форума. Однако в нынешних условиях мероприятие решили провести в новом формате и на виртуальной площадке.

– Вклад женщин, способных в трудную минуту собраться и найти выход из самых сложных ситуаций, трудно переоценить, – в приветственном слове отметила директор информации и печати МИД РФ Мария Захарова. – Еще Генрих Гейне говорил, что женщины творят историю, хотя история запоминает лишь имена мужчин. Приятно отметить, что сейчас концовка этого мудрого изречения отходит на второй план.

– Конференция призвана поддержать и услышать женскую точку зрения в нынешних непростых условиях, – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Надеюсь, что она даст новый толчок для того, чтобы идеи и предложения представительниц прекрасного пола применялись на практике. Тем более что сегодня методы антикризисного управления Ленинградской области применяются на всероссийском уровне.

По словам губернатора, как показывает практика, в отличие от мужчин бизнес-леди более осторожны, порой они лучше оценивают сложные ситуации и находят выход из них.

– Я всегда работаю в команде с женщинами-профессионалами, – отметил Александр Дрозденко. – Они обладают незаменимыми управленческими качествами, которых нет у мужчин. Это не значит, что сильный пол неконкурентоспособен. Но, к примеру, если взять тот же коррупционный фактор, то, в отличие от мужчины, женщина более честна и сильнее дорожит репутацией.

В конференции принимают участие депутат Государственной Думы РФ Светлана Журова, президент Microsoft в России Кристина Тихонова, партнер EY, руководитель программы EY «Деловые женщины» София Азизян, директор Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко, представители компаний Ленинградской области.

Ирэн Овсепян