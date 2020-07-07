Во Всеволожске появился пункт приема вторсырья

Жители Всеволожска могут принести заранее рассортированные твердые бытовые отходы в стационарный пункт приема вторсырья, который расположился на улице Пушкинской, дом 134.

ВсевЭкоЦентр занимается сбором и сортировкой вторичного сырья, подготавливая его для передачи проверенным перерабатывающим предприятиям. Сервис работает со всеми видами пластика и стеклом, принимает макулатуру и старую технику. Также оказывает посредничество в передаче вещей и одежды для благотворительных организаций.

Для тех, кто по каким-либо причинам не может самостоятельно посетить пункт сбора, действует услуга ЭкоТакси – по предварительной записи к вашему дому или офису подъедет автомобиль, который заберет подготовленное вторсырье.

Также сервис оказывает информационную поддержку всем, кто хочет приобщиться к сознательному потреблению. Сотрудники ВсевЭкоЦентра размещают материалы, помогающие разобраться в нюансах подготовки вторсырья к переработке. На странице сервиса в соцсети «ВКонтакте» расскажут, какое сырье подходит для переработки, на какие маркировки нужно обращать внимание, а также ответят на частые вопросы.