Поликлиника в Кудрово строится с опережением графика

Кудровская поликлиника рассчитана на 600 посещений в смену и будет доступна для всех жителей Заневского городского поселения. На данный момент строители заканчивают возведение каркаса – первое крыло здания будет готово уже в августе.

Укладочные работы на третьем этаже ведутся параллельно обустройству нижних – монтируются окна, стены покрывают штукатуркой. Также подрядчик проводит инженерные сети: обустраиваются системы электро- и водоснабжения, а также отопления и канализации. В скором времени приступят к монтажу вентиляционной системы. Отделочные работы намечены к концу сентября, когда будет закрыт тепловой контур здания.

Согласно плану, в здании расположатся дневной стационар, круглосуточный травмпункт и центр амбулаторной хирургии. Предусмотрены стоматологическое отделение, женская консультация. Также будут отделения лучевой диагностики и физиотерапии. Поликлиника получит и свою подстанцию скорой медицинской помощи, рассчитанной на четыре автомобиля.

Фото пресс-службы администрации Заневского городского поселения