Поклонный крест в Дубровке может склониться

На днях в редакцию газеты «Всеволожские вести» обратились жители Дубровки. Они обратили внимание на то, что начало размывать берег Невы, где расположена часовня. Это особенно заметно, если подойти к поклонному кресту. У его основания уже провалился грунт и образовалась яма.

Напоминаем, что Часовня памяти воинов Великой Отечественной войны была открыта на берегу Невы 22 июня 2011 года. Она установлена по инициативе региональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки» в рамках благотворительной программы «Молчаливое эхо войны». Еще до ее установки на берегу Невы стояли противотанковые надолбы, на каждом из которых находятся цифры: «1941, 1942, 1943 – по количеству лет, когда Дубровка находилась под обстрелом. А в центре площадки за несколько лет до часовни был установлен православный поклонный крест. Все вместе они представляют мемориальный комплекс «Рубеж обороны советских войск».

Стоя на обзорной площадке мемориала, можно прекрасно разглядеть противоположный берег, где во время войны находился Невский «пятачок». А чуть левее видна легендарная 8-я ГРЭС, которая в 1941–1943 году сыграла свою роковую роль. Во время войны немцы превратили 8-ю ГРЭС в свой опорный пункт и вели оттуда обстрел по нашим войскам.

В 2019 году недалеко от мемориала «Рубеж обороны советских войск» был открыт водный причал. Теперь все гости, которые прибывают в Дубровку на теплоходе, в первую очередь поднимаются к часовне и отдают дань памяти погибшим в Невской Дубровке и на Невском «пятачке». Так что мы можем сказать, что этот мемориал является важной достопримечательностью поселка.

«Берег требуется укрепить, – считают жители исторического поселка. – Особенно в срочном порядке нуждается в укреплении поклонный крест. Иначе мы может потерять мемориал».

Людмила Однобокова

На фото автора – поклонный крест