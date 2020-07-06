Молодежные клубы выходят из карантина

Молодежно-подростковые клубы Всеволожска были закрыты более трех месяцев. Их деятельность осуществлялась в режиме онлайн. Ребятам оставалось только вспоминать те времена, когда они могли собраться вместе большой дружной компанией. И вот в начале июля клубы, наконец, распахнули свои двери.

Однако для посетителей действуют некоторые ограничения. Гостей просят приходить в маске и иметь при себе антисептик. Кроме того, в мероприятиях может принимать участие не более шести человек одновременно. Новость об открытии порадовала ребят, даже несмотря на ограничения. Судя по комментариям в социальных сетях, они очень соскучились по живому общению.

В стенах клуба «Пульс» уже успело состояться первое мероприятие. Предпочтение отдали кружку «Мода и стиль в дизайне». Преподаватели Мария и Александра Максименко поведали участникам об актуальных летних образах. Похоже, что одним из самых популярных «аксессуаров» этого лета станет медицинская маска. Однако, несмотря на необходимость носить ее в помещении, ребятам удалось получить удовольствие от занятия. А для тех, кто не смог присутствовать лично, планируют проведение онлайн-трансляции мероприятий.

Екатерина Королева

Фото группы «ВКонтакте» «Всеволожский молодежно-подростковый клуб «Пульс»