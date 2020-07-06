Дети в красках расскажут о своей семье

В преддверии празднования Дня семьи, любви и верности Всеволожский ЦКД организовал конкурс детских рисунков «Моя любимая семья». Желающие принять участие могут присылать свои работы до 15 июля.

Конкурс будет проходить по четырем номинациям – «Наш турпоход», «Наша дача», «Наша поездка» и «День рождения». При этом участники не ограничены в выборе материалов или стиля.

Юные художники вместе с родителями будут самостоятельно пополнять тематический альбом группы «Всеволожский ЦКД» в соцсети «ВКонтакте». Здесь же можно будет просмотреть все конкурсные работы. По завершении конкурса все дети получат поощрительные призы.

Всеволожский Центр культуры и досуга не в первый раз проводит конкурсы в таком формате. Возможность удаленного участия особенно высоко ценят родители, чьи дети проводят летние каникулы на даче. А благодаря простым правилам свои произведения искусства может выложить любой желающий!