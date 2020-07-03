Пожарное депо в Кудрово обзавелось окнами

В северном Кудрово завершен очередной этап строительства нового пожарного депо – на сегодняшний день там окончены работы по монтажу окон. Следующий этап – возведение внутренних перегородок.

Как сообщает пресс-служба Дирекции комплексного развития территорий Ленинградской области, строители планируют, что смонтируют стены первого этажа за неделю, и около двух недель уйдет на установку внутренних перегородок на втором этаже. Также в течение трех ближайших недель на строящемся объекте будут проложены наружные сети – от здания до точки подключения.

Все работы идут строго по графику. Новое пожарное депо в северном Кудрово планируют сдать в эксплуатацию осенью нынешнего года.

Светлана Завадская

Фото пресс-службы Дирекции КРТ ЛО